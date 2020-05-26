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Spor

Beşiktaş’ta yarın yeni testler yapılacak

Beşiktaş’ta son yapılan korona virüs testlerinde tüm sonuçların negatif çıkmasının ardından siyah-beyazlılar antrenmanlara hız kesmeden devam etmişti.

Yeniakit Publisher
2020-05-26 16:17:07 -
Beşiktaş’ta yarın yeni testler yapılacak

Beşiktaş’ta son yapılan korona virüs testlerinde tüm sonuçların negatif çıkmasının ardından siyah-beyazlılar antrenmanlara hız kesmeden devam etmişti. Kulüp, yarın tekrar test yapılacağını açıkladı.


Korona virüs nedeniyle liglere ara verilmesinin ardından Beşiktaş’ta futbolcular, teknik heyet, kulüp personeli ve yöneticilere test yapılmış ve daha önce yapılan 2 ayrı testte Başkan Ahmet Nur Çebi dahil 10 kişinin korona virüs testi pozitif çıkmıştı. Bu sonuçların ardından idmanlara ara veren siyah-beyazlılar, son yapılan testlerin tamamının negatif çıkmasıyla çalışmalarına tekrar başlamıştı. Alınan önlemler kapsamında Beşiktaş’ta yarın yeniden Covid-19 testleri yapılacak.

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