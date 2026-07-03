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Spor Beşiktaş'ta yarın önemli gün
Spor

Beşiktaş'ta yarın önemli gün

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Beşiktaş'ta yarın önemli gün

Beşiktaş Kulübü Divan Kurulu Toplantısı Beşiktaş Belediyesi Süleyman Seba Kültür ve Sanat Merkezi'nde yarın yapılacak.

Beşiktaş Kulübünün 2026 yılı 2. olağan divan kurulu toplantısı, yarın gerçekleştirilecek.

Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamaya göre, Beşiktaş Belediyesi Süleyman Seba Kültür ve Sanat Merkezi'nde düzenlenecek toplantı, saat 10.30'da başlayacak.

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