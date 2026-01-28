  • İSTANBUL
Spor Beşiktaş'ta transfer bombası patladı! Yasin Özcan resmen siyah-beyazlı oldu
Spor

Beşiktaş'ta transfer bombası patladı! Yasin Özcan resmen siyah-beyazlı oldu

Yeniakit Publisher
Haber Merkezi Giriş Tarihi:
Beşiktaş'ta transfer bombası patladı! Yasin Özcan resmen siyah-beyazlı oldu

Beşiktaş, uzun süredir peşinde olduğu milli futbolcu Yasin Özcan transferinde mutlu sona ulaştı.

Beşiktaş, milli futbolcu Yasin Özcan’ın satın alma opsiyonlu geçici transferi konusunda İngiliz kulübü Aston Villa ile anlaşma sağlandığını ve 1+4 yıllık sözleşme imzalandığını duyurdu.

 

Siyah-beyazlıların resmi internet sitesinde transfere ilişkin yapılan açıklamada, "Profesyonel futbolcu Yasin Özcan’ın satın alma opsiyonlu geçici transferi hususunda Aston Villa FC Limited ile anlaşmaya varılmıştır. Yasin Özcan ile 1+4 yıllık (2029-30 sezonu sonuna kadar) sözleşme imzalanmıştır.

 

Yasin Özcan’a şanlı formamızla üstün başarılar diler, kamuoyunun bilgisine saygılarımızla sunarız" denildi.

