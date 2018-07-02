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Beşiktaş'ta sular durulmuyor! Ayrılmak için para istedi

Beşiktaş yönetiminin takımdan göndermek istediği Alvaro Negredo, takımdan ayrılmak için yönetime şart koştu.

02 Temmuz 2018 Pazartesi 10:24
Beşiktaş'ta sular durulmuyor! Ayrılmak için para istedi

Yüksek maliyeti yüzünden takımdan gönderilmek istenen ve siyah-beyazlılarınSlovakya'da gerçekleşen yurt dışı kampına götürülmeyen İspanyol oyuncu Alvaro Negredo, ayrılmak için yönetime şart koştu.

Sözleşmesi 2019 yılının mayıs ayında sona erecek olan oyuncu, kendisine haksızlık yapıldığına vurgu yaparak, "Kampa dahil edilmeme kararı benim dışımda gerçekleşen bir durum. Ben Beşiktaş'ta mutluyum ve bu takımda kalmak istiyorum. Eğer istenmiyorsam o zaman gelecek yılki garanti ücretimin de hesabıma yatırılmasını istiyorum.''

4 MİLYON 350 BİN EURO GARANTİ ÜCRET

''Alacaklarım karşılığında bonservisimi elime almam teklifini kabul etmiyorum. Ben sadece sözleşmemin karşılığı olan paramı talep ediyorum" şeklinde yönetime haber yollattı. Siyah-beyazlı takımdan yılda 4 milyon 350 bin Euro garanti ücret alan deneyimli yıldız hakkında alınacak karar merakla bekleniyor.

Haber Tarihi: 02 Temmuz 2018 Pazartesi 10:24
  1. Beşiktaş
  2. Alvaro Negredo

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