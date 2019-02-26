Fenerbahçe karşısında ilk yarıyı 3-0 önde kapatmasına karşın sahadan 3-3’lük beraberlikle ayrılarak zirve yarışında önemli bir darbe yiyen Beşiktaş’ta rüzgar tersine döndü. İkinci yarıdaki performansıyla şampiyonluk yolunda umutlanan Beşiktaş’ta yeni hedefler konuşulmaya başlandı.

Fenerbahçe derbisinde alınan beraberlikten çok, maçın 3-0’dan dönüp 3-3’e gelmesi Beşiktaş’ta rüzgarı tersine döndürdü. Ligin ikinci yarısında derbi öncesinde çıktığı 5 maçta 13 puan toplayan siyah-beyazlılarda şampiyonluk için zirveyle aradaki puan farkının kapatılması yönünde hesaplar yapılmaya başlanırken, derbi sonrasında tüm hesaplar değişti. Başakşehir ve Galatasaray’ın kazandığı haftada derbiden 1 puanla ayrılan Beşiktaş, zirvenin 11 puan gerisine düştü. Kalan 11 haftada 11 puanlık farkı eritmek için mesaiye başlayan Teknik Direktör Şenol Güneş, takımı tekrar toparlamanın hesaplarını yapıyor.

Şenol Güneş’e ilk kez tepki gösterildi

Siyah-beyazlı takımın başına geldiği 2015-2016 sezonundan itibaren Beşiktaş’ta 2 şampiyonluk yaşayan, Şampiyonlar Ligi’nde de önemli başarılara imza atan Şenol Güneş, dünkü derbinin ardından ilk kez taraftar tepkisi gördü. Beşiktaş’ın sezon başından bu yana kötü sonuçlar almasına karşın taraftarın arkasında durduğu Güneş, derbinin ardından Ümraniye Nevzat Demir Tesisleri’ne girerken taraftarların kendisine tepkisiyle karşılaştı.

Yönetim de karamsar

Fenerbahçe maçının ardından Beşiktaşlı yöneticilerin de şampiyonluk umudu kalmadı. Bazı yöneticiler karşılaşma sonrasında ikinci yarıdaki futbola tepki gösterirken, takımın en azından ligi 2. sırada tamamlamasını umuyor. Bu sezon Şampiyonlar Ligi gelirlerinden mahrum kalan Beşiktaş, önümüzdeki sezon en azından 2. sırada yer alarak Devler Ligi’nde boy gösterip, Avrupa gelirleriyle ekonomik sıkıntıyı da çözmek istiyor. Önümüzdeki günlerde toplanacak olan yönetim, Şenol Güneş’in sezon sonunda ayrılması durumunda takımın başına getirilmesi planlanan teknik direktörleri de masaya yatıracak.