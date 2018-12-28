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Beşiktaş'ta Ricardo Quaresma'ya yol göründü

Beşiktaş, Portekizli yıldız oyuncuRicardo Quaresma'ya gelen teklifleri değerlendirme kararı aldı.

28 Aralık 2018 Cuma 10:36
Beşiktaş'ta Ricardo Quaresma'ya yol göründü

Devre arasında en az 5 isimle yollarını ayırma kararı alan Beşiktaş'ta, Ricardo Quaresma da ‘gidecekler' listesine girdi.

Teknik Direktör Şenol Güneş, revizyon operasyonu kapsamında futbolcularla ilgili yaptığı değerlendirmede Quaresma için, “Teklif varsa satılabilir” raporunu verdi. Yönetim de buradan hareketle Uzakdoğu kulüplerinden teklif alan oyuncu için gerekli işlemleri başlattı. Kulüp, hem Q7'nin satışından önemli bir gelir bekliyor hem de 35 yaşındaki oyuncunun maaş yükünden kurtulmayı planlıyor.

Love de gidici

2010-2012 arasında iki sezon forma giydikten sonra Fikret Orman'ın başkanlığa gelmesinin hemen ardından Feda döneminde gönderilen Quaresma, ikinci kez vedaya hazırlanıyor. Daha önce “İstenmiyorsam söylenmesi yeterli” diyen Q7, beklenen gerçekleşirse 2015'te 1 milyon Euro'ya geri döndüğü Beşiktaş'tan ikinci kez ayrılacak. Ayrıca Vagner Love için de Brezilya ekibi Corinthians'la cüzzi bir miktar bonservis karşılığı prensip anlaşmasına varıldı.

Haftanın Özeti

Haber Tarihi: 28 Aralık 2018 Cuma 10:36
  1. Ricardo Quaresma
  2. Beşiktaş
  3. Teknik Direktör Şenol Güneş
  4. Quaresma

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