Beşiktaş’ta park yeri cinayeti: 70 yaşındaki adam hayatını kaybetti, saldırgana linç girişimi!

Beşiktaş’ın en sakin mahallelerinden birinde dün öğle saatlerinde tansiyon bir anda tavan yaptı. İki yaşlı adam arasında başlayan "yer davası", silahların çekilmesi ve ardından gelen linç girişimiyle mahalleliyi dehşete düşürdü.

SOKAK ORTASINDA SİLAHLI SALDIRI

Olay, dün saat 11.05 sıralarında Beşiktaş Dikilitaş Mahallesi E Caddesi yakınlarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre; F.T. (70) ve E.Ş. (67) arasında araç park etme meselesi yüzünden sözlü tartışma başladı. Tartışmanın büyümesi üzerine öfkesine hakim olamayan E.Ş., yanındaki tabancayla F.T.’ye ateş açtı. Ağır yaralanan F.T., kanlar içinde yere yığılırken olay yerinde can pazarı yaşandı.

LİNÇ GİRİŞİMİ VE ADLİ SÜREÇ

Silah seslerini duyup gelen F.T.’nin yakınları, saldırganı aracının içinde yakaladı. Öfkeli grup, E.Ş.’yi araçtan indirerek sokak ortasında tekme ve yumruklarla darbetti. Olay yerine gelen polis ekipleri linç girişimini güçlükle engelledi. Ağır yaralı olarak hastaneye kaldırılan F.T. tüm müdahalelere rağmen kurtarılamazken, darbedilen şüpheli E.Ş.’nin tedavisi sürüyor. Öte yandan, darp olayına karışan 2 şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından adli makamlarca serbest bırakıldı.