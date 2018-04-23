Beşiktaş'ta olağanüstü toplantı kararı

Ziraat Türkiye Kupası'nda oynanan ve yaşanan olaylar nedeniyle tatil edilen Fenerbahçe - Beşiktaş maçının akıbeti Çarşamba günü TFF'nin yapacağı açıklama ile karara bağlanacak.

Beşiktaş Kulübü ise Perşembe günü Divan Kurulu toplantısı yapacağını duyurdu. Bu tarih TFF'nin açıklama yapacağı günden bir sonraki güne denk geliyor. Divan Kurulu'nda derbide yaşananların masaya yatırılması bekleniyor.

İşte Beşiktaş'ın resmi sitesinden yaptığı o toplantı duyurusu:

Divan Kurulumuzun Olağanüstü İstişare Toplantısı, 26 Nisan 2018 Perşembe günü saat 15.00'te Vodafone Park'ta (Toplantı Salonu, Kuzey Tribünü-Yeni Açık tarafı) yapılacaktır.

Divan Kurulu Üyelerimizin toplantıya katılımını rica ederiz.

Saygılarımızla,

BJK Divan Kurulu Başkanlığı.