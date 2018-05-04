Namaz Vakitleri WhatsApp: 0553 313 94 23

Beşiktaş'ta Oğuzhan krizi!

Beşiktaş, kontratı 30 Haziran’da bitecek olan 25 yaşındaki oyuncuya 1.8 milyon euro yıllık ücret teklif etti.

04 Mayıs 2018 Cuma 11:41
Beşiktaş'ta Oğuzhan krizi!

Süper Lig’de geçen hafta derbide Galatasaray’a yenilerek şampiyonluk şansını mucizelere bırakan Beşiktaş’ın önemli yıldızlarını kadroda tutma konusunda sorun yaşamaya başladığı ortaya çıktı. Siyah-Beyazlılar’ın sözleşme uzatma konusunda kriz yaşadığı isimlerden birinin de kaptan Oğuzhan Özyakup olduğu bildirildi. 

BEKLENMEYEN BİR CEVAP VERDİ

Siyah-Beyazlılar, devre arası Tolgay Arslan’la sözleşme uzatırken, Oğuzhan konusunu Arsenal’in bonserviste payı olması nedeniyle sezon sonuna bırakmıştı. Ozzie’ye 30 Haziran 2018’de bitecek olan sözleşmesini yenilemek için senelik 1.8 milyon euroluk bir teklifte bulunan yönetimin, beklemediği bir cevapla karşılaştığı öğrenildi.

OĞUZHAN’IN KALMASI ZOR GİBİ

Premier Lig ekiplerinden başta Newcastle ve Everton’ın gündeminde olan 25 yaşındaki orta saha oyuncusunun “Bu rakama olmaz!” demesi Başkan Fikret Orman ve yöneticileri zora soktu. Beşiktaş’ın rakamı son olarak 2 milyon euroya çıkarabileceği ancak bunun da yıldız oyuncuyu takımda tutmaya yetmeyebileceği ifade ediliyor.

Haber Tarihi: 04 Mayıs 2018 Cuma 11:41
  1. Beşiktaş Haberleri
  2. Beşiktaş

YORUM YAZ

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Mezarlıktaki gizemli kız bulundu söylentisi ortalığı karıştırdı!
    1. Mezarlıktaki gizemli kız bulundu..
    2. 3 bin 500 minik namazda buluştu
    3. YSK'dan 3 adaya ret kararı
    4. Hindistan'da korkunç felaket! Ölü..
    5. 3 bin 500 minik namazda buluştu
    6. FETÖ ele başı atletini hediye etmiş!
    7. Güney Kore ile savunmada ortak üretim
    8. Karadenizli bu yıl rekor bekliyor!
    9. 'Barışacağız' diye çağırdıkları..
    10. G.Kore ile savunmada ortak üretim kararı
    11. Bakandan çarpıcı çıkış! Bunu yapan..
    12. Cuma Hutbesi!
    13. HDP'ten Muharrem İnce açıklaması
    14. Gül, Erdoğan'la birlikte nikah..
    15. Altında son durum ne?
    16. Ticaret savaşında gerilim düşüyor!
    17. Otomobil devinin eski CEO`suna ağır..
    18. İsrailli çocuklara 'Filistinli nasıl..
    19. İnce adaylığını WhatsApp'tan emojiyle..
    20. İnce aday oldu capsler patladı!
    Kuveyt Türk
    YPG komutanlarına gizemli suikast
    YPG komutanlarına gizemli suikast
    Akşener: Müslümanım, Hacca da gittim, ancak...
    Akşener: Müslümanım, Hacca da gittim, ancak...
    Erdoğan'a imza vermeyen MHP'li vekiller
    Erdoğan'a imza vermeyen MHP'li vekiller
    Türkiye'den KKTC açıklaması! "Bu oyunu..."
    Türkiye'den KKTC açıklaması! "Bu oyunu..."
    Fehmi Koru Abdullah Gül üzüntüsünü atlatamadı
    Fehmi Koru Abdullah Gül üzüntüsünü atlatamadı

    Günün Karikatürü

    Yeni Akit Gazetesi - Günün Karikatürü
    Canan Karatay'dan kritik uyarı: Sakın ağzınıza koymayın
    Canan Karatay'dan kritik uyarı: Sakın ağzınıza koymayın
    Kemal Kılıçdaroğlu'ndan skandal sözler
    Kemal Kılıçdaroğlu'ndan skandal sözler