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Beşiktaş'ta Lens rüzgarı devam ediyor

Yeni sezon hazırlıklarını sürdüren Beşiktaş'ta Jeremain Lens, performansıyla Şenol Güneş'in yüzünü güldürüyor.

31 Temmuz 2018 Salı 19:46
Beşiktaş'ta Lens rüzgarı devam ediyor

Beşiktaş'ın geçtiğimiz sezon Sunderland'den kadrosuna kattığı ancak performansıyla hayal kırıklığı oluşturanJeremain Lens, yeni sezona çok iyi hazırlandı.

Özellikle antrenmanlardaki performansıyla dikkat çeken Hollandalı futbolcu, Teknik Direktör Şenol Güneş'in de gözüne girdi.

Sezon başında basın mensuplarıyla yaptığı sohbet toplantısında bu futbolcu için "Kulüp bulursa gitmeli" diyen Güneş'in, Lens'in kamp dönemindeki performansıyla, bu futbolcu hakkındaki olumsuz görüşleri de değişti.

CİDDİ FUTBOLUYLA DİKKAT ÇEKTİ

B36 Torshavn ile oynanan ilk maçta 11'de sahaya çıkan ve siyah-beyazlıların ilk golünü atıp, ikinci golünün de asistini yapan Lens, vasat rakip karşısında ciddi futboluyla da dikkat çekti.

Perşembe günü oynanacak olan rövanş maçında bu futbolcuyu ilk 11'de sahaya sürecek olanŞenol Güneş, Lens'in gelişiminden oldukça memnun.

Haber Tarihi: 31 Temmuz 2018 Salı 19:46
  1. Şenol Güneş
  2. Sunderland
  3. Beşiktaş
  4. Jeremain Lens

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