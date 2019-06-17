Beşiktaş'ta kriz! Quaresma ihtar çekti Beşiktaş'ta şoke eden bir gelişme yaşandı... Siyah-beyazlılardaki geleceği belirsizliğini koruyan Portekizli yıldız Ricardo Quaresma'nın alacakları nedeniyle kulübe ihtarname çektiği öğrenildi.

A Spor'da yer alan habere göre; Beşiktaş'ta yeni sezonda takımda kalıp kalmayacağı hala belirsiz olan Ricardo Quaresma'dan yönetime şoke eden bir hareket geldi. Portekizli futbolcunun alacağı nedeniyle kulübe ihtarname çektiği öğrenildi.

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