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Beşiktaş'ta kriz! Quaresma ihtar çekti

Beşiktaş'ta şoke eden bir gelişme yaşandı... Siyah-beyazlılardaki geleceği belirsizliğini koruyan Portekizli yıldız Ricardo Quaresma'nın alacakları nedeniyle kulübe ihtarname çektiği öğrenildi.

17 Haziran 2019 Pazartesi 06:09
Beşiktaş'ta kriz! Quaresma ihtar çekti

A Spor'da yer alan habere göre; Beşiktaş'ta yeni sezonda takımda kalıp kalmayacağı hala belirsiz olan Ricardo Quaresma'dan yönetime şoke eden bir hareket geldi.

Portekizli futbolcunun alacağı nedeniyle kulübe ihtarname çektiği öğrenildi.

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Haber Tarihi: 17 Haziran 2019 Pazartesi 05:33
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