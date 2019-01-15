Beşiktaş'ta kaleye sürpriz isim!
Beşiktaş, Süper Lig'in flaş ekiplerinden Evkur Yeni Malatyaspor'da forma giyen 29 yaşındaki kaleci Ertaç Özbir'i radarına aldı.15 Ocak 2019 Salı 22:19
Transfer çalışmalarını sürdüren Beşiktaş, bu sezon Yeni Malatyaspor formasıyla başarılı bir performans sergileyen Ertaç Özbir'e yöneldi.
Beın Sports'un haberine göre siyah-beyazlı yöneticiler, Ertaç Özbir için sarı-kırmızılı yetkililerle temasa geçti.
Malatyaspor, takasa sıcak bakmıyor
Beşiktaş yönetimi, Ertaç için Tolgay Arslan'ı takasta önerdi ancak Yeni Malatyaspor yönetimi, takasa sıcak bakmıyor. Ertaç ise Beşiktaş forması giymek istiyor.
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