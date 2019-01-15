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Beşiktaş'ta kaleye sürpriz isim!

Beşiktaş, Süper Lig'in flaş ekiplerinden Evkur Yeni Malatyaspor'da forma giyen 29 yaşındaki kaleci Ertaç Özbir'i radarına aldı.

15 Ocak 2019 Salı 22:19
Beşiktaş'ta kaleye sürpriz isim!

Transfer çalışmalarını sürdüren Beşiktaş, bu sezon Yeni Malatyaspor formasıyla başarılı bir performans sergileyen Ertaç Özbir'e yöneldi.

Beın Sports'un haberine göre siyah-beyazlı yöneticiler, Ertaç Özbir için sarı-kırmızılı yetkililerle temasa geçti.

Malatyaspor, takasa sıcak bakmıyor

Beşiktaş yönetimi, Ertaç için Tolgay Arslan'ı takasta önerdi ancak Yeni Malatyaspor yönetimi, takasa sıcak bakmıyor. Ertaç ise Beşiktaş forması giymek istiyor.

Haftanın Özeti

Haber Tarihi: 15 Ocak 2019 Salı 22:19
  1. Beşiktaş
  2. Malatya
  3. Malatyaspor
  4. Yeni Malatyaspor
  5. Ertaç Özbir

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