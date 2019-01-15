Beşiktaş'ta kaleye sürpriz isim!

Transfer çalışmalarını sürdüren Beşiktaş, bu sezon Yeni Malatyaspor formasıyla başarılı bir performans sergileyen Ertaç Özbir'e yöneldi.

Beın Sports'un haberine göre siyah-beyazlı yöneticiler, Ertaç Özbir için sarı-kırmızılı yetkililerle temasa geçti.

Malatyaspor, takasa sıcak bakmıyor

Beşiktaş yönetimi, Ertaç için Tolgay Arslan'ı takasta önerdi ancak Yeni Malatyaspor yönetimi, takasa sıcak bakmıyor. Ertaç ise Beşiktaş forması giymek istiyor.