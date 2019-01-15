Beşiktaş'ta işlem tamam! İki isim İtalya'dan geliyor
İtalya'nın önde gelen spor sitelerinden biri olan Violanews, Beşiktaş'ın Marko Pjaca ve Halilovic ile anlaştığını yazdı.15 Ocak 2019 Salı 11:33
İtalyan basını, Beşiktaş'ın hem Marko Pjaca ile hem de Alen Haliliovic ile anlaştığını duyurdu
Ryan Babel’i Fulham’a 2 milyon euro karşılığında kiralayan Beşiktaş, Hollandalı yıldızın alternatifleri için İtalya’da çalışmalarını sürdürüyor.
2 isimle işlem tamam
Çizme basını Siyah-Beyazlılar’ın hem Marko Pjaca ile hem de Alen Haliliovic ile anlaştığını öne sürdü. Violanews, Siyah-Beyazlılar’ın Fiorentina ile olan kiralık sözleşmesi feshedilen ve Juventus’a geri dönen Marko Pjaca için Torino ekibiyle masaya oturduğunu yazdı. Hem Juventus’un hem de Pjaca’nın transfere sıcak baktığı öne sürüldü. İtalyan gazeteci Andrea Bricchi de, Beşiktaş'ın, başkan Fikret Orman’ın listelerinde olmadığını söylediği Milanlı Alen Halilovic ile anlaştığını iddia etti. (Güneş)
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