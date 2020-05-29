  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Spor

Beşiktaş'ta hazırlıklar devam ediyor

Yeniakit Publisher
2020-05-29 13:36:07 -
Beşiktaş'ta hazırlıklar devam ediyor

İSTANBUL (AA) - Beşiktaş Futbol Takımı, 12 Haziran'da başlayacak Süper Lig'in hazırlıklarını yaptığı antrenmanla sürdürdü.

BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde teknik direktör Sergen Yalçın yönetimindeki antrenmanda kuvvet ve kondisyon çalışması yapıldığı ifade edildi.

Pas çalışmasıyla başlayan antrenmanın istasyonlardan oluşan parkurda değişmeli olarak kondisyon hareketleriyle sona erdiği kaydedildi.

Beşiktaş, hazırlıklarına BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde akşam yapacağı antrenmanla devam edecek.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Satılık 2009 model Opel Astra
Satılık 2009 model Opel Astra

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı