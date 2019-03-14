Beşiktaş'ta Göztepe maçı hazırlıkları

İSTANBUL (AA) - Beşiktaş, Spor Toto Süper Lig'in 26. haftasında 16 Mart Cumartesi günü Göztepe'yle sahasında oynayacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü. Kulüpten yapılan açıklamada, BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde teknik direktör Şenol Güneş yönetimindeki antrenmana siyah-beyazlı futbolcuların ısıma hareketleri, pas ve pres çalışmasıyla başladığı belirtildi. Dar alanda oyun kontrolü ve taktik programla devam eden antrenmanın yarı sahada çift kale maçla tamamlandığı kaydedildi. Siyah-beyazlılar, Göztepe maçının hazırlıklarını yarın yapacağı antrenmanla tamamlayacak ve kampa girecek.

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