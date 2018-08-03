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Beşiktaş'ta flaş ayrılık

Beşiktaş, omuz sakatlandığından dolayı uzun süredir forma giyemeyen Veli Kavlak ile yollarını ayırdığını açıkladı.

03 Ağustos 2018 Cuma 22:11
Beşiktaş'ta flaş ayrılık

Beşiktaş, sakatlığı nedeniyle uzun süredir forma giyemeyen Veli Kavlak ile yollarını ayırdı.

Siyah-beyazlı kulüp yetkililerinden alınan bilgiye göre, sözleşmesi 2018-2019 sezonu sonunda bitecek 29 yaşındaki futbolcunun Beşiktaş kariyeri sona erdi. Orta saha oyuncusunun sözleşmesi feshedildi.

152 MAÇTA FORMA GİYDİ

2011-2012 sezonunda Avusturya ekibi Rapid Wien'den Beşiktaş'a transfer olan Veli Kavlak, siyah-beyazlı takımla 152 resmi maça çıktı ve 8 gol kaydetti.

Omzundan yaşadığı sakatlıktan bir türlü geri dönemeyen Veli Kavlak, siyah-beyazlı formayı son olarak 26 Ocak 2017 tarihinde Kayserispor ile oynanan Ziraat Türkiye Kupası maçında giydi.

Geçen sezon Beşiktaş forması altında hiçbir resmi müsabakada görev almayan deneyimli futbolcu, ligdeki son maçını ise 17 Şubat 2016 Mersin İdmanyurdu'na karşı oynadı.

Haber Tarihi: 03 Ağustos 2018 Cuma 22:11
  1. Kayseri
  2. Mersin
  3. BEŞİKTAŞ
  4. VELİ KAVLAK

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