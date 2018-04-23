Beşiktaş'ta "Fenerbahçe" toplantısı

Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, Beşiktaş Divan Kurulu Olağanüstü İstişare Toplantısı'nın 26 Nisan Perşembe günü Vodafone Park'ta yapılacağı belirtildi.

Beşiktaş Kulübü Başkanı Fikret Orman, daha önce yaptığı açıklamada, Ziraat Türkiye Kupası yarı finalinde Fenerbahçe ile yaptıkları ve yaşanan olaylar nedeniyle tatil edilen rövanş maçı sonrası görüş alışverişinde bulunmak için divan kurulunu olağanüstü toplantıya çağırdıklarını kaydetmişti.