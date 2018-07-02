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Beşiktaş'ta Enes Ünal sesleri!

Şenol Güneş'in raporu doğrultusunda transfer çalışmalarını sürdüren siyah beyazlı ekip Enes Ünal'ı gündemine aldı.

02 Temmuz 2018 Pazartesi 01:10
Beşiktaş'ta Enes Ünal sesleri!

Villareal’in 18 milyon euro’ya Toko Ekambi’den sonra 20 milyon Euro’ya Gerard Moreno’yu ve 14.9 milyon Euro’ya Gerard Martinez’i transfer etmesi Enes Ünal’ı bir adım daha Beşiktaş’a yaklaştırdı… yönetim 9 Ağustos’ta Premier Lig’de transferin kapanmasını bekleme kararı alsa da tecrübeli teknik adam Şenol Güneş, Enes Ünal'ın satın alma opsiyonu ile kiralanmasını istedi.

Metin Albayrak’ın önüne koyduğu Oulare (Watford) ve Mousset (Bournemouth) isimlerini reddeden Güneş’in, Bursaspor’dan tanıdığı Enes’in Mario Gomez etkisi yapabileceğini iddia etti. Yönetim ise sezon başında 14 milyon Euro’ya transfer ettikleri Enes Ünal için Villareal’in nasıl bir plan içinde olabileceği konusunda bir süredir devam eden çabalarını hızlandırdı. Enes Ünal'ın ise Villareal’de 4’üncü forvet durumuna geldiği için rahatsız olduğu bildirildi.

Kaynak: Fotospor

Haber Tarihi: 02 Temmuz 2018 Pazartesi 01:10
  1. Bursa
  2. Beşiktaş
  3. Enes Ünal
  4. Villarreal

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