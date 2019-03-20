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Beşiktaş'ta deprem! Fikret Orman açıkladı: Önümüzdeki sezon takımda olmayacaklar

Beşiktaş Başkanı Fikret Orman, takımın geleceğiyle ilgili gündemi sarsacak açıklamalarda bulundu. Orman, Gökhan Töre ve Tolga Zengin'in önümüzdeki sezon takımda olmayacağını söyledi.

20 Mart 2019 Çarşamba 15:06
Beşiktaş'ta deprem! Fikret Orman açıkladı: Önümüzdeki sezon takımda olmayacaklar

Beşiktaş Başkanı Fikret Orman,Gökhan Töre ve Tolga Zengin'in önümüzdeki sezon takımda olmayacağını açıkladı. Orman ayrıca Karius'un yerine Utku'nun oynaması gerektiğini söyledi.

Beşiktaş Başkanı Orman, yayıncı kuruluşa verdiği röportajda şu ifadeleri kullandı:

"Güneş'e kırgınlığım yok"

Şenol Güneş'e gönül kırgınlığım yok. Bu duygusal değil profesyonel bir ilişki.Bir daha ki dönemde ikisiyle de çalışmayı düşünmüyoruz. Gökhan Töre de Tolga da kontratlarını bitirmek istediler, başka takıma gitmek istemediler. Gökhan Töre bir türlü sakatlıktan çıkamadı. Bizde iyi genç oyuncular var. Tolga olmazsa onun olmasını daha uygun buluyorum.

Kalede Karius var mümkünse Utku'nun oynamasını istiyorum ben. Ne zaman Utku Beşiktaş'ın kalecisi olacak potansiyeli yakalayacak? Sezon sonuna kadar Karius ile devam edeceğiz, yeni hoca gelecek, onunla tartışacağımız konular var.

"Gutı'yi deneyeceğiz"

Bizim camiamızın insanları bizim açımızdan bir pırlantalar. Rıza hoca bizim kaptanlığımızı yapmış efsanedir. Mehmet hoca çok iyi bir oyuncuydu. Çok önemli figürler Beşiktaş için. Bu kararda mantık çerçevesinde hareket edeceğiz. Kimseyle bir görüşme yapmadım. Önümüzdeki hafta teknik direktör çalışmalarına bağlayacağız.

Guti'ye bir şans vermemiz lazım. Önümüzde kalan 8 hafta da hocamızla görüşeceğim. Guti önemli bir figür ve futbol adamı, biz buraya getirirken istikbal ile ilgili düşüncelerimiz vardı. O süreçte kendini göstermesi, onun hakkındaki fikirlerimizi netleştirir.

"Yabancı kuralının değişmesine karşıyım"

Ben yabancı sayısının indirilmesi taraftarı değilim. Yerli oyuncuların oynanması desteklenmeli; ama bir yasak gelmesini doğru bulmuyorum. Ne kadar yerli oynatırsanız o kadar fayda edebilir. Belki Ziraat Türkiye Kupası'nda komple yerlilerle oynamak bir fikir olabilir.

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Haber Tarihi: 20 Mart 2019 Çarşamba 15:06
  1. Beşiktaş Başkanı Fikret Orman
  2. Beşiktaş
  3. Süper Lig
  4. Gökhan Töre
  5. Tolga Zengin
  6. Loris Karius
  7. Flaş açıklamalar

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