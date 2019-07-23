Beşiktaş'ta Cenk Koray anıldı

Beşiktaş'ta Cenk Koray anıldı23 Temmuz 2019 Salı 12:34
İSTANBUL (AA) - Beşiktaş Kulübünün eski yönetim kurulu üyesi Cenk Koray, vefatının 19. yıl dönümünde anıldı.
Cenk Koray'ın Karacaahmet Mezarlığı'ndaki kabri başında gerçekleştirilen ve Beşiktaş Kulübü Başkanı Fikret Orman'ın çiçek gönderdiği anma törenine, genel koordinatör Levent Çifter ile kulüp üyelerinin yanı sıra Koray'ın ailesi, yakınları ve sevenleri katıldı.
Koray, 2000 yılında geçirdiği kalp rahatsızlığı sonucu hayatını kaybetmişti.
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