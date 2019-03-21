0553 313 94 23

Beşiktaş'ta Çaykur Rizespor maçı hazırlıkları

21 Mart 2019 Perşembe 12:59
Beşiktaş'ta Çaykur Rizespor maçı hazırlıkları


İSTANBUL (AA) - Beşiktaş, Spor Toto Süper Lig'in 27. haftasında Çaykur Rizespor ile yapacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.

Beşiktaş Kulübünün internet sitesinde yer alan bilgiye göre, milli takım kamplarında yer alan oyuncular çalışmada bulunmadı.

İstasyon, pas çalışması sonrası kanat organizasyonları üzerinde duran siyah-beyazlılar, yarım sahada çift kale maç ve şut çalışmasıyla idmanı tamamladı.

Bu çalışmanın ardından 4 gün izin yapacak Beşiktaş, Çaykur Rizespor karşılaşmasının hazırlıklarına 26 Mart Salı günü devam edecek.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 21 Mart 2019 Perşembe 12:59
  1. Beşiktaş
  2. Çaykur Rizespor
  3. Futbol
  4. SÜPERLİG

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    "Güçlü savunma sanayi mecburiyettir"
    1. "Güçlü savunma sanayi mecburiyettir"
    2. Etkinlikler ‘Fazilet’in Tımarhanesinde..
    3. TAYSAD’dan vergi indirimi açıklaması
    4. Özel harekat polisi 47 yaşında kalbine..
    5. Tuzla’da AK Parti Afişleri tüm ilçede..
    6. Binali Yıldırım, 11 dilde Nevruz'u..
    7. YADEM yaşlıları ağırlandı
    8. Arnavutluk muhalefetinden erken seçim..
    9. Sakarya’da 21 Mart Dünya Down Sendromu..
    10. Başkan Memduh Büyükkılıç "Havacılık..
    11. Özel çocuklar yeteneklerini sergiledi
    12. İSEFAM tarafından ’Kitap Müzakereleri’..
    13. Down sendromlu şampiyonlar..
    14. Bakan Çavuşoğlu’dan, Yunanistan..
    15. SAÜ’de Nano teknoloji konuşuldu
    16. Justinianus Köprüsü turizme açılacak
    17. "Depremde 155'i ağır yaklaşık 355 ev..
    18. Mourinho kendisine gelen teklifleri..
    19. Ankara’da yangın çıkan binada çocuklar..
    20. Sosyal Güvenlik Merkezleri 10 yaşında
    CHP'yi sarsan Şişli anketi açıklandı!
    CHP'yi sarsan Şişli anketi açıklandı!
    NATO'dan ikinci büyük skandal! Hedef yine Erdoğan
    NATO'dan ikinci büyük skandal! Hedef yine Erdoğan
    D Vitamini eksikliği nasıl anlaşılır? D vitamininiz kaç olmalı?
    D Vitamini eksikliği nasıl anlaşılır? D vitamininiz kaç olmalı?
    Başkan Erdoğan: Böyle yapanı kapıya koyarım
    Başkan Erdoğan: Böyle yapanı kapıya koyarım
    FETÖ elebaşı Gülen'in kardeşi saklandığı evde ölü bulundu!
    FETÖ elebaşı Gülen'in kardeşi saklandığı evde ölü bulundu!

    Günün Karikatürü

    21 Mart 2019
    Türkiye'den Çin hamlesi!
    Türkiye'den Çin hamlesi!
    Akar, hain saldırının detaylarını açıkladı!
    Akar, hain saldırının detaylarını açıkladı!