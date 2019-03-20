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Beşiktaş'ta Çaykur Rizespor maçı hazırlıkları

Beşiktaş, Süper Lig'in 27. haftasında Çaykur Rizespor'a konuk olacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.

20 Mart 2019 Çarşamba 13:48
Beşiktaş'ta Çaykur Rizespor maçı hazırlıkları

Beşiktaş Futbol Takımı, Spor Toto Süper Lig'in 27. haftasında Çaykur Rizespor'a konuk olacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.

Siyah-beyazlı kulübün açıklamasına göre, BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde yapılan idman A Milli Takım'da görevlendirilen teknik direktör Şenol Güneş'in yokluğunda yardımcı antrenörler yönetiminde gerçekleştirildi.

Isınma ve istasyon koşularıyla başlayan antrenman, pas, dar alanda kontrol pas, şut, kanat orta şut çalışmalarıyla devam etti. İdman, yarım sahada yapılan çift devreli maç ile sona erdi.

Antrenmana milli takımlarda olan Dorukhan Toköz, Burak Yılmaz, Güven Yalçın, Oğuzhan Özyakup, Gökhan Gönül, Adem Ljajic, Atiba Hutchinson, Cyle Larin, Domagoj Vida, Gary Medel, Shinji Kagawa, Muhayer Oktay, Erdem Seçgin, Erdoğan Kaya, Doğukan Özkan, Rıdvan Yılmaz ve Oğuzhan Akgün katılmadı.

Beşiktaş, Çaykur Rizespor müsabakasının hazırlıklarına yarın yapacağı antrenmanla devam edecek.

 

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Haber Tarihi: 20 Mart 2019 Çarşamba 13:48
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