Beşiktaş'ta Caner Erkin'in sağlık durumu
- Deneyimli futbolcunun sol baldır arka adalesinde yırtık tespit edildi03 Aralık 2018 Pazartesi 19:45
İSTANBUL (AA) - Beşiktaş'ta deneyimli futbolcu Caner Erkin'in sol baldır arka adalesinde yırtık tespit edildi.
Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, Galatasaray ile dün oynanan derbi maçta sakatlanan 30 yaşındaki oyuncunun çekilen MR'ı sonucunda sol baldır arka adalesinde yırtık tespit edildiği belirtildi.
Caner'in tedavisine, kulüp sağlık ekibi tarafından başlandığı kaydedildi.
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