Beşiktaş'ta Burak Yılmaz depremi UEFA Avrupa Ligi'nde İngiliz ekibi Wolverhampton'u ağırlayacak olan temsilcimiz Beşiktaş'ta Burak Yılmaz zorlu karşılaşmada yer alamayacak.

UEFA Avrupa Ligi K Grubu 2. hafta maçında bu akşam sahasında İngiliz ekibi Wolverhampton'u konuk edecek olan Beşiktaş'ta Burak Yılmaz şoku yaşanıyor. Yayıncı kuruluş haberine göre siyah beyazlıların tecrübeli golcüsü Beşiktaş'ın bu akşam Vodafone Park Stadı'nda oynayacağ Wolverhampton maçının kadrosunda yer almayacak.

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