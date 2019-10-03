Beşiktaş'ta Burak Yılmaz depremi
UEFA Avrupa Ligi'nde İngiliz ekibi Wolverhampton'u ağırlayacak olan temsilcimiz Beşiktaş'ta Burak Yılmaz zorlu karşılaşmada yer alamayacak.03 Ekim 2019 Perşembe 13:28
UEFA Avrupa Ligi K Grubu 2. hafta maçında bu akşam sahasında İngiliz ekibi Wolverhampton'u konuk edecek olan Beşiktaş'ta Burak Yılmaz şoku yaşanıyor.
Yayıncı kuruluş haberine göre siyah beyazlıların tecrübeli golcüsü Beşiktaş'ın bu akşam Vodafone Park Stadı'nda oynayacağ Wolverhampton maçının kadrosunda yer almayacak.
YORUM YAZ