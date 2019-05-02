Beşiktaş’ta başkanlığa iki aday Beşiktaş Divan Kurulu Başkanlığı, Olağan Seçimli Genel Kurul Toplantısı’nda başkan adaylığı için Fikret Orman ile Hürser Tekinoktay’ın hak kazandığını açıkladı.

Beşiktaş Divan Kurulu Başkanlığı, Olağan Seçimli Genel Kurul Toplantısı’nda başkan adaylığı için Fikret Orman ile Hürser Tekinoktay’ın hak kazandığını açıkladı.

Divan Kurulu’ndan konuyla ilgili yapılan açıklamada, "Kulübümüzün 5-12 Mayıs 2019 tarihlerinde yapılacak Olağan Seçimli Genel Kurulu Toplantısı’nda kulübümüzün başkanlığına aday olan ve tüzüğümüz hükümlerini tamamlayan Sayın Fikret Orman ve Sayın Hürser Tekinoktay seçimlere katılma hakkı kazanmışlardır. Kendilerine seçim sürecinde başarılar dileriz" denildi.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.