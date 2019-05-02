Beşiktaş’ta başkanlığa iki aday
Beşiktaş Divan Kurulu Başkanlığı, Olağan Seçimli Genel Kurul Toplantısı’nda başkan adaylığı için Fikret Orman ile Hürser Tekinoktay’ın hak kazandığını açıkladı.02 Mayıs 2019 Perşembe 20:52
Beşiktaş Divan Kurulu Başkanlığı, Olağan Seçimli Genel Kurul Toplantısı’nda başkan adaylığı için Fikret Orman ile Hürser Tekinoktay’ın hak kazandığını açıkladı.
Divan Kurulu’ndan konuyla ilgili yapılan açıklamada, "Kulübümüzün 5-12 Mayıs 2019 tarihlerinde yapılacak Olağan Seçimli Genel Kurulu Toplantısı’nda kulübümüzün başkanlığına aday olan ve tüzüğümüz hükümlerini tamamlayan Sayın Fikret Orman ve Sayın Hürser Tekinoktay seçimlere katılma hakkı kazanmışlardır. Kendilerine seçim sürecinde başarılar dileriz" denildi.
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