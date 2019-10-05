Beşiktaş'ta başkanlığa 4 aday! Beşiktaş'ta 13 Ekim’de yapılacak seçimli olağanüstü kongrede Ahmet Nur Çebi, Serdal Adalı, İsmail Ünal ve Hürser Tekinoktay başkanlık için aday olma yönünde öne çıkıyor.

Beşiktaş Kulübü’nde, 13 Ekim’de yapılacak olağanüstü genel kurul öncesi adaylar netleşmeye başladı. Mevcut başkan Fikret Orman’ın aday olmayacağı seçimde Ahmet Nur Çebi, Serdal Adalı, İsmail Ünal ve Hürser Tekinoktay başkanlık yarışına girecek. Henüz 4 isim de adaylıklarını resmen açıklamasalar da seçime girebilmek için gerekeli 250 genel kurul üyesi imzasını büyük ölçüde topladılar. Resmi adaylık için son tarih ise 10 Ekim. Aday olacak isimlerin, perşembe günü mesai bitimine kadar 250 imzanın yer aldığı başvurularını divan kuruluna sunmaları gerekiyor. Olağanüsütü seçimde 14 bin 600 Beşiktaş genel kurul üyesinin oy kullanma hakkı bulunuyor.

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