0553 313 94 23

Beşiktaş'ta başkanlığa 4 aday!

Beşiktaş'ta 13 Ekim’de yapılacak seçimli olağanüstü kongrede Ahmet Nur Çebi, Serdal Adalı, İsmail Ünal ve Hürser Tekinoktay başkanlık için aday olma yönünde öne çıkıyor.

05 Ekim 2019 Cumartesi 19:29
Beşiktaş'ta başkanlığa 4 aday!

Beşiktaş Kulübü’nde, 13 Ekim’de yapılacak olağanüstü genel kurul öncesi adaylar netleşmeye başladı.

Mevcut başkan Fikret Orman’ın aday olmayacağı seçimde Ahmet Nur Çebi, Serdal Adalı, İsmail Ünal ve Hürser Tekinoktay başkanlık yarışına girecek.

Henüz 4 isim de adaylıklarını resmen açıklamasalar da seçime girebilmek için gerekeli 250 genel kurul üyesi imzasını büyük ölçüde topladılar.

Resmi adaylık için son tarih ise 10 Ekim. Aday olacak isimlerin, perşembe günü mesai bitimine kadar 250 imzanın yer aldığı başvurularını divan kuruluna sunmaları gerekiyor. Olağanüsütü seçimde 14 bin 600 Beşiktaş genel kurul üyesinin oy kullanma hakkı bulunuyor.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 05 Ekim 2019 Cumartesi 19:29
  1. Beşiktaş

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Nusaybin'de hain saldırı!
    1. Nusaybin'de hain saldırı!
    2. HDP ve PKK'dan Diyarbakır'daki anne ve..
    3. Gençlerbirliği Galatasaray maçı canlı..
    4. Göztepe Kayserispor maçı kaç kaç bitti?
    5. İran resmen duyurdu: Mutlaka..
    6. 2020 asgari ücret ne kadar olacak?
    7. Beşiktaş'ta başkanlığa 4 aday!
    8. Kendi b.kunu yiyen Celal Şönger'den..
    9. Gençlerbirliği Galatasaray maçının ilk..
    10. AK Partili belediye Ahmet Şimşirgil'in..
    11. Galatasaray'ın ilk 11'i belli oldu!
    12. Eskişehir Karagümrük maçı kaç kaç bitti?
    13. 14 milyon çalışana yüksek maaş müjdesi
    14. Ekrem İmamoğlu 'İlgi yok diye..
    15. Son dakika deprem! Korkutan bir deprem..
    16. Erdoğan 'süresiz nafaka' ve 'çocuk..
    17. Türkiye Arnavutluk maçı ne zaman saat..
    18. Muhalifler ilk kez tek çatı altında..
    19. Emeklilik yaşı ve emeklilik prim günü..
    20. AFAD açıkladı: 4.3'lük bir deprem..
    21. Hindistan ve Bangladeş'ten 'Arakan'..
    22. Beşiktaş Alanyaspor maçı ne zaman saat..
    23. Terör örgütü PKK'ya üst düzey darbe
    24. Kasımpaşa Konyaspor maçı kaç kaç bitti?
    25. İşte Kılıçdaroğlu'na konuşmasını..
    26. Ne zaman emekli olabilirim ne kadar..
    27. Bir ülke daha sokakta! İngiltere'ye..
    28. "Nusret-2019 Davet Tatbikatı" başladı
    29. Yunanistan ağladı, sahibi destek..
    30. Cumhurbaşkanı Erdoğan müjdeyi verdi:..
    Memura ek zam! İşte oranlar
    Memura ek zam! İşte oranlar
    Şişirme anketin sonuçları açıklandı! İşte Ahmet Davutoğlu ve Ali Babacan'ın oy oranları
    Şişirme anketin sonuçları açıklandı! İşte Ahmet Davutoğlu ve Ali Babacan'ın oy oranları
    NATO askerleri Rus savaş uçağını nişan aldı
    NATO askerleri Rus savaş uçağını nişan aldı
    Irak’ta İran ateşi! İşsizlik, yolsuzluk bahane; Tahran yanlısı Şiiler ayaklandı
    Irak’ta İran ateşi! İşsizlik, yolsuzluk bahane; Tahran yanlısı Şiiler ayaklandı
    İzmir'de otomobil manav tezgahına daldı, faciadan son anda dönüldü
    İzmir'de otomobil manav tezgahına daldı, faciadan son anda dönüldü

    Günün Karikatürü

    5 Ekim 2019
    ABD'den itiraf geldi! "Türkiye girerse çekilmek zorunda kalırız"
    ABD'den itiraf geldi! "Türkiye girerse çekilmek zorunda kalırız"
    Malatya'da ceviz ağacından düşen kişi yaşamını yitirdi
    Malatya'da ceviz ağacından düşen kişi yaşamını yitirdi