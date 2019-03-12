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Beşiktaş'ta ayrılık! Sezon sonunda gidiyor

Sezon başında Liverpool'dan transfer edilen Lori Karius, bekleneni verememesi üzerine sezon sonu gönderiliyor.

12 Mart 2019 Salı 10:37
Beşiktaş'ta ayrılık! Sezon sonunda gidiyor

Sezon başında Liverpool'da 2 yıllığına kiralanan ve 8 milyon euro da satın alma opsiyonu olan Loris Karius, sezon sonunda gidiyor.

Fabri'nin ardından büyük ümitlerle alınan ancak bekleneni veremeyen Karius'u yönetim sezon sonu göndermenin yollarını arıyordu. Konya maçında taraftarların tepkisine rağmen oyuna devam eden Alman kaleci, sezon sonu ayrılmak için menajerine talimat verdi. Bu gelişmenin ardından Karius 9 maç sonra Siyah-Beyazlı ekibe veda edecek.

Bu arada Şenol Güneş de Karius için ayrılık sinyali vererek "Tolga Zengin olsa, hemen oynatırım. Çocuk yetenekli ama olmadı, tutmuyor şu ana kadar. Karius'un elektriği, heyecanı donuk. Takıma ait olma konusunda eksikleri var, benim de hatam vardır tabii. Bununla veya diğerleri ile sezonu kapatacağız, bu oyuncular bizim oyuncumuz" ifadelerini kullanmıştı.

13 şutun 8'i gol

Öte yandan Beşiktaş'ta Loris Karius'un kalesine gelen son 13 şutun 8'i golle sonuçlandı. (Star)

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Haber Tarihi: 12 Mart 2019 Salı 10:37
  1. Konya
  2. Beşiktaş
  3. Loris Karius

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