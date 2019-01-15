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Beşiktaş'ta Akhisarspor maçı hazırlıkları

- Siyah-beyazlı ekip, Akhisarspor ile oynayacağı lig maçının hazırlıklarını sürdürdü

15 Ocak 2019 Salı 13:35
Beşiktaş'ta Akhisarspor maçı hazırlıkları


İSTANBUL (AA) - Spor Toto Süper Lig'de ikinci yarının ilk maçını 18 Ocak Cuma günü Akhisarspor ile deplasmanda oynayacak Beşiktaş, hazırlıklarına devam etti.

BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde teknik direktör Şenol Güneş yönetiminde gerçekleştirilen antrenmana, İngiltere Premier Lig ekiplerinden Fulham'a transferi gündemde olan Ryan Babel katılmadı.

Hollandalı oyuncunun yanı sıra, kadro dışı bırakılan Tolga Zengin, Tolgay Arslan, Gökhan Töre ve Vagner Love da idmanda yer almadı.

Siyah-beyazlı ekibin yeni transferlerinden Burak Yılmaz ve Isimat Mirin ise antrenmanın tamamında takımla birlikte çalıştı.

İdmanın yaklaşık ilk 40 dakikasını salonda geçiren siyah-beyazlı ekip, saha antrenmanının ilk bölümünde top kapma ve pas çalışmaları yaptı. İdmanın son kısmında ise çift kale maç oynandı.

Teknik direktör Şenol Güneş, çift kale maçta Karius, Gökhan Gönül, Mirin, Vida, Caner Erkin, Dorukhan Toköz, Hutchinson, Güven Yalçın, Ljajic, Lens ve Burak Yılmaz'ı as kadronun on birinde denedi.

Beşiktaş, hazırlıklarına yarın sabah gerçekleştireceği idmanla devam edecek.

Öte yandan, Beşiktaş'ın Hırvat futbolcusu Domagoj Vida'nın, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Hırvatistan Cumhurbaşkanı Kolinda Grabar-Kitaroviç için vereceği yemeğe katılmak için yarın Ankara'ya gideceği duyuruldu.


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Haber Tarihi: 15 Ocak 2019 Salı 13:35
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