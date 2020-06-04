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Spor

Beşiktaşlı futbolcular George Floyd'u andı

Yeniakit Publisher
2020-06-04 15:14:05 -
Beşiktaşlı futbolcular George Floyd'u andı

İSTANBUL (AA) - Beşiktaşlı futbolcular, ABD'de polis şiddeti sonucu hayatını kaybeden siyahi Amerikalı George Floyd'u andı.

Siyah-beyazlı futbolcular, BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde yapılan çalışma öncesinde, antrenman sahasında George Floyd'un ad ve soyadının baş harflerini oluşturarak sahaya dizildi.

Kulüpten yapılan açıklamada, "ABD vatandaşı George Floyd'un Minneapolis'te bir polis memuru tarafından boğularak öldürülmesi, tüm dünyada büyük bir üzüntü yaratmıştı. Futbolcularımız, bugün BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde gerçekleştirdikleri antrenman öncesinde, siyah-beyaz tişörtleriyle George Floyd'un isminin baş harflerini oluşturarak ırkçılığa tepki gösterdi ve Floyd'u andılar." ifadeleri kullanıldı.

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