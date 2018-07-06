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Beşiktaş'ın yıldızı Ryan Babel ayrılıyor mu? Resmen açıkladı

Beşiktaş'ın başarılı futbolcularından Ryan Babel transfer iddialarına cevap verdi.

06 Temmuz 2018 Cuma 16:05
Beşiktaş'ın yıldızı Ryan Babel ayrılıyor mu? Resmen açıkladı

Beşiktaş'a geldiğinden bu yana gösterdiği müthiş performansla herkesin takdirini kazanan Ryan Babel, TRTSpor canlı yayınına katıldı, transferiyle ilgili önemli açıklamalar yaptı. 

Babel'in açıklamaları şu şekilde:

"Ayrılmayı düşünmüyorum"

İnsanlar biraz zeki olmalılar. Okuduğunuz şeylere inanmayın. Türkiye'de bu konularda yazılanların çoğu mantıksız. Ayrıca ben sosyal medyada paylaşım yapmayı çok seviyorum. Tamamen bununla ilgili bir durumdu paylaşımlarım. Beşiktaş'la sözleşmem devam ediyor. Kesinlikle ayrılmak gibi bir düşüncem yok.  Yeniden şampiyon olmayı çok istiyoruz. Beşiktaş'a odaklanmak istiyorum.

"Uzun yıllar kalmak istiyorum"

Uzakdoğu'dan teklifler gelirse 'Hayır' demem. Ama lafı da dolandırmaya gerek yok. Futbol artık çok büyük bir sektör. Yine de şunu net olarak söylemek istiyorum. Kulüp doğru bir strateji izlerse ben uzun yıllar burada kalma niyetindeyim. 

"Real ve Barça..."

Diğer kulüpler bana ilgi gösteriyorlasa bu bana sadece gurur verir. Daha iyisini de yapmak isterim. Gönül ister ki bir gün yeniden bana Real Madrid'den, Barcelona'dan da teklifler gelsin. Bunun için de çalışmaya devam edeceğim. 

Haber Tarihi: 06 Temmuz 2018 Cuma 16:05
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  2. Beşiktaş
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