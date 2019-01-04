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Beşiktaş'ın yıldız futbolcusuna İtalyan devi talip oldu!

Beşiktaş'tan ayrılmaısna kesin gözüyle bakılan Tolgay Arslan'a, İtalya Serie A ekiplerinden Torino'un talip olduğu iddia edildi.

04 Ocak 2019 Cuma 15:03
Beşiktaş'ın yıldız futbolcusuna İtalyan devi talip oldu!

Teknik direktör Şenol Güneş'in kadroda düşünmediği 28 yaşındaki orta sahanın adı Fenerbahçe ile anılıyordu. Yıldız futbolcunun Ozan Tufan karşılığında sarı-lacivertlilere transfer olacağı iddia ediliyordu. 'Kendine takım bul' denilen Tolgay Arslan için sürpriz bir teklif geldi. Torino'nun kısa bir süre önce siyah-beyazlı kulübe Tolgay için 3+2+2 milyon euro'luk uzun vadeli ve bonuslar içeren bir teklif sunduğu ifade edilmişti. O iddianın arkasından yeni bir iddia daha gündeme geldi. O iddiaya göre Torino, siyah-beyazılara Tolgay için sezon başında 5.8 milyon euro'ya transfer ettiği Brezilyalı stoper Bremer'i önerdi. 21 yaşındaki Bremer bu sezon Torino formasını 1'i lig, 2'si kupa olmak üzere sadece 3 kez giydi. Daha önce forma giydiği Atletico Mineiro'da 26 maçta görev yapan ve rakip fileleri 1 kez havalandıran 1.88'lik stoper Bremer için son karar teknik direktör Şenol Güneş ile yapılacak görüşmenin ardından netlik kazanacak.

Operasyon başladı

Beşiktaş Başkanı Fikret Orman'ın kadro dışı bırakılan Tolgay Arslan ile birlikte Gökhan Töre için de hem Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz, hem de Fenerbahçe Başkanı Ali Koç ile temasa geçtiği iddia edildi. Başkan Orman, hem Tolgay hem de Gökhan Töre için iki kulübün başkanına da, "Bonservis bedelleri için pazarlık kapımız açık. Ayrıca takas konusunda görüşme yapabiliriz" diyerek kolaylık sağlanacağını belirtti.

Haftanın Özeti

Haber Tarihi: 04 Ocak 2019 Cuma 15:03
  1. Beşiktaş
  2. Tolgay Arslan
  3. Torino
  4. İtalya Serie A

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