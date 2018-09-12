Beşiktaş'ın yeni yönetimi açıklandı! Sürpriz...

Beşiktaş'ta 16 Eylül Pazar günü gerçekleşecek olan olağanüstü seçimli genel kurula tek aday olarak girecek Fikret Orman'ın yönetim listesi belli oldu.

Fikret Orman, mevcut ikinci başkan Ahmet Nur Çebi'nin yeni yönetimde olmayacağını açıkladı ve şu ifadeleri kullandı:



"Yönetim listemizle ilgili dedikodular oldu. Hepsine açıklık getirmem lazım. Ahmet Nur Çebi yeni yönetimde yok. Kendisi böyle bir şey istedi. Ahmet Nur Çebi, benim ağabeyimdir. 6,5 sürede hem camiaya hem de bana büyük yardımları oldu. Her taşında altında benim olduğu kadar onun da elim de vardı. İlk olarak onunla görüştüm. İlk olarak yine onu düşündüm ama 6,5 sene uzun bir zaman, işlerinden uzak kaldı. Bu kadar yıl ikinci başkan olmak zor bir şey, açıklama yapıyorsunuz, bir taraflara çekiyorlar. Yoruluyorsunuz, üzülüyorsunuz, Ahmet ağabeyin kendi talebi üzerine yeni yönetimde olmayacak. Yönetimde olmasa bile her zaman kulübün yanında olacağını belirtti."



"AHMET KAVALCI YENİDEN YÖNETİMDE OLACAK"



"Ahmet Kavalcı yeniden yönetimde olacak. Berk Hacıgüzeller'in işleri oldukça yoğun, yeni yönetimde olmayacak. O da çok önemli hizmetler verdi, inanılmaz şeyler yaptı. Önümüzde ekonomik kriz var, buna göre bir liste yaptık. Berk Hacıgüzeller ile belki tekrar çalışacağız ama bu yönetimde olmayacak ama İcra Kurulu'nda olmasını istiyorum. Emre Kocadağ da yeni yönetimde yok. Bende de hata olabilir, onu motive edememiş olabilirim."



"TORUNOĞULLARI YERİNE SERDAL ADALI GELDİ"



"Yönetim listesinde vardı ama, varlığı, yokluğu anlaşılmayan, neden böyle olduğunu bilmediğim Erdal Torunoğlu yeni yönetimde yok.



Serdal Adalı listemizde. Böyle bir şey aklımda yoktu. Serdal Bey zaten bizim arkadaşımız. Serdal'ı çok severim, bir dönem aday olarak karşı karşıya geldik ama bu Beşiktaş'ın menfaatleri içindi. Serdal Bey ile konuştuk ve bana etkileyici bir konuşma yaptı, ben de mutlu oldum. Beşiktaş'ta yöneticilik yaptı ve suçsuz yere 6 ay hapis yattı. Gerçekler ortaya çıktı. Beşiktaş'ın ihtiyacı olması halinde yönetimde olacağını söyledi. "Ekonomik kriz var, bana ihtiyacınız varsa görev alırım" dedi."



"BEŞİKTAŞLILAR YAPACAĞIMIZ İŞLERDEN MUTLU OLURLAR"



"Serdal Adalı ile yönetici pazarlığı yapmadık. İnsanların arkadaşları olur, bu doğal ama Beşiktaş, arkadaşları onure etme yeri değil. Burası icra yeri. Gazete okumuyorum, televizyona bakmıyorum, twitter'ı da görmüyorum, önemli bir şey varsa arkadaşlar söylüyor. Serdal kardeşimizle ne yapabiliriz diye konuştuk. Oldukça mutlu oldum, umarım Beşiktaşlılar da yapacağımız işlerden mutlu olurlar. Hüseyin Yücel'i aldık, Bahçeşehir Kolejleri'nin sahibinin oğlu. Umut Güner, Ahmet Ürkmezgil, Metin Albayrak, Cihat Kumuşoğlu devam edecek. "



HANGİ İSİMLER YÖNETİMDE OLMAYACAK?



Fikret Orman'ın mevcut yönetiminde yer alan Ahmet Nur Çebi, Berk Hacıgüzeller, Erdal Torunoğulları, Emre Kocadağ ve Hakan Kalkavan, yeni yönetim kurulunda olmayacak.



İşte Fikret Orman'ın hazırladığı Beşiktaş'ın yeni yönetim listesi:

Asil: Fikret Orman, Serdal Adalı, Umut Güner, Ahmet Kavalcı, Ahmet Ürkmezgil, Deniz Atalay, Metin Albayrak, Şafak Mahmutyazıcoğlu, Hüseyin Yücel, Cihat Kumuşoğlu, Hüseyin Mican.

Yedek: Hakan Özköse, Erdal Karacan, Candaş Tolga Işık, Melih Aydoğdu, Gökçe Meriçten