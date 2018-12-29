Beşiktaş'ın Vida için istediği rakam belli oldu
Beşiktaş, Fransız devi Monaco'nun talip olduğu Hırvat yıldız Vida için 12 milyon euro bonservis istiyor.29 Aralık 2018 Cumartesi 15:24
Beşiktaş'ta Vida vedaya hazırlanıyor. Hırvatistan Milli Takımı ile Rusya'daki 2018 Dünya Kupası'nda çok başarılı bir performans ortaya koyan ve Dünya ikinciliği yaşayan 29 yaşındaki stopere Monaco talip oldu.
Görüşmeler başladı
Le Parisien, Kartal'ın sözleşmesini feshettiği Pepe ile prensipte anlaşan Kırmızı-Beyazlılar'ın Vida için de Siyah-Beyazlı yönetimle masaya oturduğunu duyurdu.
Beşiktaş 12 milyon euro istiyor
Monaco'nun Hırvat savunmacı için 8-9 milyon euroluk bir teklifte bulunduğu, Beşiktaş'ın ise 12 milyon euro istediği kaydedildi. Vida'nın 10 milyon euroya Monaco'ya imza atacağı ileri sürüldü.
(Star)
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