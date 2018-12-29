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Beşiktaş'ın Vida için istediği rakam belli oldu

Beşiktaş, Fransız devi Monaco'nun talip olduğu Hırvat yıldız Vida için 12 milyon euro bonservis istiyor.

29 Aralık 2018 Cumartesi 15:24
Beşiktaş'ın Vida için istediği rakam belli oldu

Beşiktaş'ta Vida vedaya hazırlanıyor. Hırvatistan Milli Takımı ile Rusya'daki 2018 Dünya Kupası'nda çok başarılı bir performans ortaya koyan ve Dünya ikinciliği yaşayan 29 yaşındaki stopere Monaco talip oldu.

Görüşmeler başladı

Le Parisien, Kartal'ın sözleşmesini feshettiği Pepe ile prensipte anlaşan Kırmızı-Beyazlılar'ın Vida için de Siyah-Beyazlı yönetimle masaya oturduğunu duyurdu.

Beşiktaş 12 milyon euro istiyor

Monaco'nun Hırvat savunmacı için 8-9 milyon euroluk bir teklifte bulunduğu, Beşiktaş'ın ise 12 milyon euro istediği kaydedildi. Vida'nın 10 milyon euroya Monaco'ya imza atacağı ileri sürüldü.

(Star)

Haftanın Özeti

Haber Tarihi: 29 Aralık 2018 Cumartesi 15:24
  1. Beşiktaş
  2. Rusya
  3. Hırvatistan

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