Beşiktaş'ın Partizan maçı ilk 11'i belli oldu
Vodafone Park'ta Sırp ekibi Partizan'ı ağırlayacak olacak temsilcimiz Beşiktaş'ın ilk 11'i belli oldu.30 Ağustos 2018 Perşembe 19:44
Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi play-off eleme turu rövanş maçında Sırbistan'ın Partizan ekibini konuk edecek.
BEŞİKTAŞ - PARTİZAN
STAT: Vodafone Park
SAAT: 21.00
HAKEM: Ovidiu Hategan
YAYIN: Spor Smart
İLK 11'LER
BEŞİKTAŞ: Utku, Gökhan, Pepe, Vida, Adriano, Medel, Tolgay Arslan, Necip Uysal, Caner Erkin, Quaresma, Larin
TEKNİK DİREKTÖR: Şenol Güneş
PARTİZAN: Stojkovic, Miletic, Markovic, Valiente, N.Miletic, Scekic, Ivanovic, Zakaric, Pantic, Zdjelar, Ricardo
TEKNİK DİREKTÖR: Zoran Mirkovic
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