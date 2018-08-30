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Beşiktaş'ın Partizan maçı ilk 11'i belli oldu

Vodafone Park'ta Sırp ekibi Partizan'ı ağırlayacak olacak temsilcimiz Beşiktaş'ın ilk 11'i belli oldu.

30 Ağustos 2018 Perşembe 19:44
Beşiktaş'ın Partizan maçı ilk 11'i belli oldu

Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi play-off eleme turu rövanş maçında Sırbistan'ın Partizan ekibini konuk edecek.

BEŞİKTAŞ - PARTİZAN

 STAT: Vodafone Park

SAAT: 21.00
HAKEM: Ovidiu Hategan
YAYIN: Spor Smart

İLK 11'LER

BEŞİKTAŞ: Utku, Gökhan, Pepe, Vida, Adriano, Medel, Tolgay Arslan, Necip Uysal, Caner Erkin, Quaresma, Larin
TEKNİK DİREKTÖR: Şenol Güneş

PARTİZAN: Stojkovic, Miletic, Markovic, Valiente, N.Miletic, Scekic, Ivanovic, Zakaric, Pantic, Zdjelar, Ricardo
TEKNİK DİREKTÖR: Zoran Mirkovic

Haber Tarihi: 30 Ağustos 2018 Perşembe 19:44
  1. Beşiktaş
  2. Partizan
  3. Vodafone Park

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