Beşiktaş'ın parlak dönemi belgeselleştirildi - Siyah-beyazlı futbol takımının üst üste 3 kez şampiyon olduğu 1989-1992 yıllarının anlatıldığı "Kolej Havası" belgeselinin galası Vodafone Park'ta düzenlendi



İSTANBUL (AA) - Beşiktaş Futbol Takımı tarihinin en parlak döneminin anlatıldığı "Kolej Havası" belgeselinin galası yapıldı. Vodafone Park'ta düzenlenen galaya Beşiktaş Kulübü Başkanı Fikret Orman, Divan Kurulu Başkanı Tevfik Yamantürk, genel sekreter Ahmet Ürkmezgil, siyah-beyazlı futbol takımının teknik direktörü Abdullah Avcı, belgeselin konu edildiği 1989-1992 yılları arasında Beşiktaş'ta top koşturan Metin Tekin, Recep Çetin, Ziya Doğan, Ulvi Güveneroğlu, Rasim Kara, Kadir Akbulut, Şenol Fidan, Gökhan Keskin, Rıza Çalımbay ve davetliler katıldı. Yönetmenliğini Sertan Ünver'in, yapımcılığını Güverte Film'in üstlendiği "Kolej Havası" belgeseli, Beşiktaş tarihinin en parlak dönemlerinden birine imza atan, 1989-1992 yıllarında üst üste 3 şampiyonluk kazandığı takıma ve efsane futbolcular Metin-Ali-Feyyaz dönemine odaklanıyor. Serpil Hamdi Tüzün'ün kurduğu öz kaynak düzeni ile başlayıp Süleyman Seba ile devam eden dönemin anlatıldığı belgesel, 6 Eylül'de vizyona girecek.

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