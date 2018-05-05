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Beşiktaş'ın net borcu açıklandı

Süper Lig takımlarından Beşiktaş'ın 2. Olağan Divan Kurulu toplantısında net borç açıklandı.

05 Mayıs 2018 Cumartesi 12:32
Beşiktaş'ın net borcu açıklandı

Beşiktaş Kulübü’nün 2. Olağan Divan Kurulu toplantısı Vodafone Park Stadı’nda yapıldı. Başkan Fikret Orman’ın özel işleri nedeniyle katılmadığı toplantıda yönetim kurulundan 8 üye yer aldı.

Divan Kurulu başkanı Tevfik Yamantürk’ün açılış konuşmasının ardından Denetleme Kurulu tarafından Beşiktaş’ın borcu açıklandı. Verilen rakamlara göre siyah beyazlıların net borcu 1 milyar 912 milyon 497 bin 949 TL oldu.

Haber Tarihi: 05 Mayıs 2018 Cumartesi 12:32
  1. Süper Lig
  2. Beşiktaş

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