Beşiktaş'ın kombine kartları genel satışa çıkıyor
Beşiktaş'ın 2019-2020 sezonunda Vodafone Park'ta oynayacağı karşılaşmaları kapsayan kombine kartlar, 5 Haziran Çarşamba gününden itibaren genel satışa çıkacak.02 Haziran 2019 Pazar 15:53
Beşiktaş Futbol Takımı'nın 2019-2020 sezonunda Vodafone Park'ta oynayacağı karşılaşmaları kapsayan kombine kartlar, 5 Haziran Çarşamba günü genel satışa sunulacak.
Beşiktaş Kulübünün internet sitesinde yer alan bilgiye göre siyah-beyazlı ekibin iç saha maçlarını kapsayan kombinelerin genel satışı, 5 Haziran Çarşamba günü saat 11.00'de başlayacak.
2019-2020 sezonu kombine fiyatları şu şekilde:
1. Kategori 5.250 lira
2. Kategori 4.750 lira
3. Kategori 3.750 lira
4. Kategori 3.350 lira
5. Kategori 3.150 lira
6. Kategori 2.900 lira
7. Kategori 1.550 lira
8. Kategori 1.450 lira
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