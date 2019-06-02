0553 313 94 23

Beşiktaş'ın kombine kartları genel satışa çıkıyor

Beşiktaş'ın 2019-2020 sezonunda Vodafone Park'ta oynayacağı karşılaşmaları kapsayan kombine kartlar, 5 Haziran Çarşamba gününden itibaren genel satışa çıkacak.

02 Haziran 2019 Pazar 15:53
Beşiktaş'ın kombine kartları genel satışa çıkıyor

Beşiktaş Futbol Takımı'nın 2019-2020 sezonunda Vodafone Park'ta oynayacağı karşılaşmaları kapsayan kombine kartlar, 5 Haziran Çarşamba günü genel satışa sunulacak.

Beşiktaş Kulübünün internet sitesinde yer alan bilgiye göre siyah-beyazlı ekibin iç saha maçlarını kapsayan kombinelerin genel satışı, 5 Haziran Çarşamba günü saat 11.00'de başlayacak.

2019-2020 sezonu kombine fiyatları şu şekilde:

1. Kategori 5.250 lira

2. Kategori 4.750 lira

3. Kategori 3.750 lira

4. Kategori 3.350 lira

5. Kategori 3.150 lira

6. Kategori 2.900 lira

7. Kategori 1.550 lira

8. Kategori 1.450 lira 

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 02 Haziran 2019 Pazar 15:53
  1. Beşiktaş Futbol Takımı
  2. Beşiktaş
  3. Beşiktaş kombine fiyatları
  4. Beşiktaş kombine kartları
  5. Beşiktaş kombine satışları

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Muş’lu işadamları Bursa’daki iftarda buluştu
    1. Muş’lu işadamları Bursa’daki iftarda..
    2. Kırşehir’de kaza: 2 yaralı
    3. İran'da Hamaney'e hakaretten..
    4. Kapıkule’de tarihi rekor: tam bin 161..
    5. Köpek korkusundan ağaca çıkan kediyi..
    6. Avşar’ın bayram mesajı
    7. Kars’ta sağanak yağmur caddeleri göle..
    8. Gürkan’ın bayram mesajı
    9. Güngör Caddesi asfaltlanıyor
    10. Mavi Bayraklı plajlar temizleniyor
    11. Gıda imalathanelerine denetim
    12. İş adamı İzzet Gören’in bayram mesajı
    13. Bingöl’de ruhsatsız ve kaçak yapılara..
    14. Kazada hayatını kaybeden eşinin yerine..
    15. Ramazan sohbetleri sona erdi
    16. Başkan Dağtekin’den Ramazan Bayramı..
    17. Antalya çifte bayram yaşayacak
    18. Canik’te bayram seferberliği
    19. İhtiyaç sahiplerinin yaşam umudu..
    20. Demirtaş: “İlkadım’da yaşamak bir..
    21. Mesleki Eğitim ve Halk Eğitim’den..
    22. Dündar yabancı öğrencilerle iftarda..
    23. Gömeç polisi huzur uygulamalarını..
    24. Kuaförlerin bayram yoğunluğu devam..
    25. Uşak’ta fabrika yangınının ardından
    26. Beşiktaş'ın kombine kartları genel..
    27. Süleyman Soylu’dan sert tepki:..
    28. Kilo vermek için beyninizi kandırmanın..
    29. İran gerginlik sonrası harekete geçti!..
    30. Karneyi Doldur Bisikleti Kap Projesi..
    KKTC'nin yeni Başbakanı'ndan Türkiye açıklaması: Türk ordusu çekilirse...
    KKTC'nin yeni Başbakanı'ndan Türkiye açıklaması: Türk ordusu çekilirse...
    Küresel çete yeniden toplandı! İşte Bilderberg'in Türk katılımcıları
    Küresel çete yeniden toplandı! İşte Bilderberg'in Türk katılımcıları
    Ülke karıştı! ABD Büyükelçiliğini ateşe verdiler
    Ülke karıştı! ABD Büyükelçiliğini ateşe verdiler
    Ekrem İmamoğlu’nun köpüğü söndü, balonu patladı, yaldızı döküldü…İrtifa kaybettikçe hırçınlaşıyor
    Ekrem İmamoğlu’nun köpüğü söndü, balonu patladı, yaldızı döküldü…İrtifa kaybettikçe hırçınlaşıyor
    İspanya'dan Türkiye açıklaması: Patriot füzeleri...
    İspanya'dan Türkiye açıklaması: Patriot füzeleri...

    Günün Karikatürü

    1 Haziran 2019
    Proje Ekrem’in yalanları bitmiyor
    Proje Ekrem’in yalanları bitmiyor
    Suudi Arabistan’dan Cumhurbaşkanı Erdoğan’a teşekkür
    Suudi Arabistan’dan Cumhurbaşkanı Erdoğan’a teşekkür