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Beşiktaş'ın kalesi düşündürüyor!

Kartal, rakiplerine büyük üstünlük kurduğu Vodafone Park'ta en kötü sezonu geçiriyor.

12 Kasım 2018 Pazartesi 14:54
Beşiktaş'ın kalesi düşündürüyor!

Ligde Demir Grup Sivasspor'a 2-1 yenilen Beşiktaş, bu sezon iç saha avantajını kullanmakta güçlük çekiyor.

Vodafone Park'ta saha sonuçları kadar siyah-beyazlı taraftarların, yönetimi ve futbolcuları protestoları da dikkati çekmeye başladı. 

- Antalyaspor maçında yenilmezlik unvanı sona erdi

Beşiktaş, 2015-2016 sezonunda hizmete giren Vodafone Park'taki namağlup unvanını Antalyaspor karşısında kaybetti.

Antalyaspor maçına kadar iç sahada oynadığı 38 lig mücadelesinde 31 galibiyet ve 7 beraberlikle yoluna devam eden siyah-beyazlı ekip, Akdeniz temsilcisine 3-2 yenilerek Vodafone Park'taki ilk yenilgisini yaşadı. 

Bu galibiyet aynı zamanda Beşiktaş'ın 3. İstanbul Başakşehir Fatih Terim Stadı'nda başlayan iç sahadaki 45 maçlık yenilmezlik unvanının da sonu oldu. 

- Avrupa'da Genk'e evinde 4-2 yenildi

Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi I Grubu'nda sahasında Belçika'nın Genk takımı ile yaptığı maçta, kalesinde 4 gol gördü.

Vodafone Park'ta Genk'e 4-2 yenilen siyah-beyazlılar, bu sezon Avrupa'da sahasındaki ilk yenilgisini yaşadı.

UEFA Şampiyonlar Ligi maçlarında Dinamo Kiev, Napoli, Benfica, Leipzig, Monaco ve Porto gibi rakiplere Vodafone Park'ta galibiyet sevinci tattırmayan Beşiktaş, bu organizasyonda yenilenen stadında iç sahada sadece Bayern Münih'e 3-1 yenilmişti.

UEFA Avrupa Ligi maçlarında da Hapoel Beer Sheva ve Olympiakos'u Vodafone Park'tan eli boş gönderen siyah-beyazlılar, Olympique Lyon'u 2-1 yenmesine rağmen kupaya penaltılar sonucunda çeyrek finalde veda etmişti.

Haber Tarihi: 12 Kasım 2018 Pazartesi 14:54
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