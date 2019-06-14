Beşiktaş'ın gündemindeki Foussene Diabate Süper Lig'e geri dönecek mi?
Demir Grup Sivasspor'da kiralık olarak forma giyenFoussene Diabate Leicester City'nin yeni sezon kampında yer alacağı belirtildi.14 Haziran 2019 Cuma 03:14
Yeniakit.om.tr - Son olarak Demir Grup Sivasspor'da kiralık olarak forma giyen ve Beşiktaş'ın da transfer gündeminde yer alan Foussene Diabate İngiliz ekibi L.City'e geri döndü.
Kampa dahil edilecek
Beşiktaş'ın ve Sivasspor'un transfer listesindeki Diabate'nin geleceği kamptaki performansına bağlı olacak.
Leicester City teknik patronu Brendan Rodgers Foussene Diabate yeni sezon kampında dahil edeceği ve kamptaki performansına göre karar vereceği öğrenildi. Olumsuz rapor oluşması takdirde İngiliz ekibi genç oyuncu tekrardan kiralık olarak göndermesi bekleniyor.
YORUM YAZ