Beşiktaş'ın gözü 9 Ağustos'a çevrildi

Beşiktaş'ta transfer hareketliliği sürerken, yönetim listedeki isimlerle görüşmeye başladı. Sağ bek, forvet ve 10 numara pozisyonuna takviye yapacak olan siyah-beyazlılar, 1 de kaleci transfer edecek.

Eldeki isimlerden Vida ve Pepe'ye teklifler gelirken, Beşiktaş bu oyuncuların satılması halinde, stoper transferi de gerçekleştirecek.

Özellikle İngiltere Premier Lig'de forma giyen futbolcuları takibe alan siyah-beyazlılar, Ada'da forma giyen isimlerin çok yüksek bonservis bedelleri ve yıllık ücretlerinin olması nedeniyle, İngiltere'deki transfer döneminin kapanmasını bekliyor.

İngiltere'de 9 Ağustos'ta bitecek olan transfer dönemi öncesinde, kadroya katılması planlanan isimleri belirleyen yöneticiler, futbolcularla ilk temasları kurdu.

Kale için Arsenal'den Ospina, Liverpool'dan da Mignolet'le görüşen siyah-beyazlılar, özellikle Kolombiya Milli Takımı'nın kalesini koruyan Ospina konusunda büyük mesafe kaydetti. Bu futbolcu için Arsenal 5 milyon Euro bonservis bedeli isterken, Beşiktaş'ın teklifi 1,5 milyon Euro. Kulüplerin büyük ölçüde anlaştığı öğrenilirken, Ospina da tarafların el sıkışmasını bekliyor.