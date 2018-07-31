0553 313 94 23

Beşiktaş'ın gözü 9 Ağustos'a çevrildi

Transfer için Premier Lig ekiplerinde forma giyen isimlere yönelen Beşiktaş, 9 Ağustos'u bekliyor.

31 Temmuz 2018 Salı 10:46
Beşiktaş'ın gözü 9 Ağustos'a çevrildi

Beşiktaş'ta transfer hareketliliği sürerken, yönetim listedeki isimlerle görüşmeye başladı. Sağ bek, forvet ve 10 numara pozisyonuna takviye yapacak olan siyah-beyazlılar, 1 de kaleci transfer edecek.

Eldeki isimlerden Vida ve Pepe'ye teklifler gelirken, Beşiktaş bu oyuncuların satılması halinde, stoper transferi de gerçekleştirecek.

Özellikle İngiltere Premier Lig'de forma giyen futbolcuları takibe alan siyah-beyazlılar, Ada'da forma giyen isimlerin çok yüksek bonservis bedelleri ve yıllık ücretlerinin olması nedeniyle, İngiltere'deki transfer döneminin kapanmasını bekliyor.

İngiltere'de 9 Ağustos'ta bitecek olan transfer dönemi öncesinde, kadroya katılması planlanan isimleri belirleyen yöneticiler, futbolcularla ilk temasları kurdu.

Kale için Arsenal'den Ospina, Liverpool'dan da Mignolet'le görüşen siyah-beyazlılar, özellikle Kolombiya Milli Takımı'nın kalesini koruyan Ospina konusunda büyük mesafe kaydetti. Bu futbolcu için Arsenal 5 milyon Euro bonservis bedeli isterken, Beşiktaş'ın teklifi 1,5 milyon Euro. Kulüplerin büyük ölçüde anlaştığı öğrenilirken, Ospina da tarafların el sıkışmasını bekliyor.

Haber Tarihi: 31 Temmuz 2018 Salı 10:46
  1. Premier Lig
  2. Ospina
  3. beşiktaş

YORUM YAZ

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Rahatsızlanan milletvekillerinin tedavileri devam ediyor
    1. Rahatsızlanan milletvekillerinin..
    2. Merkez Bankası enflasyon tahminini..
    3. Kurban Bayramı öncesi çifte müjde
    4. Kurban Bayramı öncesi çifte müjde
    5. Ornitorenk nasıl bir hayvan?..
    6. Karadenizli balıkçılar sezondan umutlu
    7. İsrail askerleri 17 Filistinliyi..
    8. Emre transferi rafa kalktı!
    9. İspanyol basını Galatasaray'ı işaret..
    10. Beşiktaş’ta Jeremain Lens rüzgarı
    11. O üniversiteden dev vurgun!..
    12. Kral penguenlerinin sayısında büyük..
    13. Beşiktaş'ın gözü 9 Ağustos'a çevrildi
    14. Katil İsrail askerleri, Filistinlilere..
    15. Bir yılda ikiye katlanmıştı! Fiyatı..
    16. Canlı yayında büyük gerginlik! Nagehan..
    17. Senegal'de uyuşturucu şebekesine..
    18. Yeşilçam'ın ''Şişko Nuri'si''..
    19. Winston Churchill'in çalışma masasında..
    20. Aydın’da kaymakam sokakta sabahladı
    Yurtdışı bedelli askerlik ödemesi
    Yurtdışı bedelli askerlik ödemesi
    3. havalimanı personel alımı 3. havalimanı iş başvurusu formu
    3. havalimanı personel alımı 3. havalimanı iş başvurusu formu
    YKS TYT AYT 2018 sınav sonuçları açıklandı!
    YKS TYT AYT 2018 sınav sonuçları açıklandı!
    2018-2019 eğitim öğretim yılında okullar ne zaman açılacak?
    2018-2019 eğitim öğretim yılında okullar ne zaman açılacak?
    Alaattin Çakıcı'dan Trump ve Netanyahu'ya uyarı: 50-80 bin milisi her an...
    Alaattin Çakıcı'dan Trump ve Netanyahu'ya uyarı: 50-80 bin milisi her an...

    Günün Karikatürü

    Yeni Akit Gazetesi - Günün Karikatürü
    Lise taban puanları yüzdelik dilimleri ve kontenjanları
    Lise taban puanları yüzdelik dilimleri ve kontenjanları
    BAE'ye mesaj: ABD'siz hiçsiniz, savaşamazsınız!
    BAE'ye mesaj: ABD'siz hiçsiniz, savaşamazsınız!