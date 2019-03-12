Beşiktaş'ın Göztepe biletleri satışa çıktı! Süper Ligin 26. haftasında Göztepe'yi konuk edecek olan Beşiktaş, bu mücadelenin biletlerini satışa çıkardı.

Atiker Konyaspor'u son dakika golüyle sahasında 3-2 yenerek kayıp yaşamayan Beşiktaş, bu hafta da taraftarı önünde boy gösterecek. İzmir ekibi Göztepe'yi ağırlayacak olan siyah-beyazlılar, zorlu mücadelenin biletlerini satışa çıkardı. Bilet fiyatları şu şekilde: 1. Kategori: 245TL 2. Kategori: 225TL 3. Kategori: 205TL 4. Kategori: 195TL 5. Kategori: 165TL 6. Kategori: 150TL 7. Kategori: 100TL 8. Kategori: 90TL VIP: 680TL 1903 A-E: 680TL 1903 B-D: 750TL 1903 C: 800TL

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