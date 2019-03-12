Beşiktaş'ın Göztepe biletleri satışa çıktı!
Süper Ligin 26. haftasında Göztepe'yi konuk edecek olan Beşiktaş, bu mücadelenin biletlerini satışa çıkardı.12 Mart 2019 Salı 18:21
Atiker Konyaspor'u son dakika golüyle sahasında 3-2 yenerek kayıp yaşamayan Beşiktaş, bu hafta da taraftarı önünde boy gösterecek.
İzmir ekibi Göztepe'yi ağırlayacak olan siyah-beyazlılar, zorlu mücadelenin biletlerini satışa çıkardı.
Bilet fiyatları şu şekilde:
1. Kategori: 245TL
2. Kategori: 225TL
3. Kategori: 205TL
4. Kategori: 195TL
5. Kategori: 165TL
6. Kategori: 150TL
7. Kategori: 100TL
8. Kategori: 90TL
VIP: 680TL
1903 A-E: 680TL
1903 B-D: 750TL
1903 C: 800TL
YORUM YAZ