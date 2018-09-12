Beşiktaş'ın golcüsü Negredo'ya dudak uçuklatan teklif!

Beşiktaş'ta Alvaro Negredo konusunda sıcak saatler yaşanıyor... Al Nasr, İspanyol golcüye ise yıllık 7 milyon euro önerdi.

1 MİLYON EURO BONSERVİS

Birleşik Arap Emirlikleri temsilcisi, siyah-beyazlı kulübe ise 1 milyon euro bonservis bedeli teklif etti. Bunun yanı sıra Negredo'nun 3 milyon euroya yakın bir alacağını bırakacağı öğrenildi.

Siyah-beyazlı yönetim, İspanyol golcünün menajeriyle şu anda toplantı halinde. Tecrübeli forvetin takımda kalıp kalmayacağı bugün belli olacak. Yönetim onay verdiği takdirde Negredo, Al Nasr'a transfer olacak.

Teknik direktör Şenol Güneş dün düzenlediği basın toplantısında, "Negredo'nun gitmesini istemem ama böyle bir durum varsa, kulübün menfaatlerine de yarıyorsa o zaman iş değişir" açıklamasını yapmıştı.