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Beşiktaş'ın golcü oyuncusu Mustafa Pektemek Süper Lig ekibine transfer oluyor!

Beşiktaş'ın golcü oyuncularından Mustafa Pektemek, Süper Lig takımlarından Aytemiz Alanyaspor ile büyük ölçüde anlaştığı ve kısa süre içinde imza atacağı belirtildi.

25 Ağustos 2018 Cumartesi 12:30
Beşiktaş'ın golcü oyuncusu Mustafa Pektemek Süper Lig ekibine transfer oluyor!

İsmi son olarak Çaykur Rizespor’la anılan Beşiktaşlı Mustafa Pektemek için bir Süper Lig takımı daha devreye girdi.

Emre Akbaba transferinden kasasını dolduran Turuncu-Yeşilliler, tecrübeli forveti kadrosuna kiralık olarak katmak için görüşmelere başladı.

Teknik direktör Mesut Bakkal’ın takımında görmek istediği oyuncu için Siyah- Beyazlılar’la yıllık ücret konusunda pazarlıkların sürdüğü kaydedildi.

(Fanatik)

Haber Tarihi: 25 Ağustos 2018 Cumartesi 12:30
  1. Rize
  2. Mustafa Pektemek
  3. Aytemiz Alanyaspor
  4. Alanyaspor
  5. Süper Lig

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