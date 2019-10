Beşiktaş'ın genç yıldızına Premier Lig ekibi talip oldu!

Geçtiğimiz sezon Beşiktaş’ta oynadığı futbolla göz dolduran ve başarılı performansıyla milli takıma kadar yükselen Dorukhan Toköz’ü Lyon’un yanı sıra Aston Villa’nın da takip ettiği öğrenildi.

Aston Villa yakın takibe aldı



Her defasında Premier Lig’de oynamayı istediğini açıklayan yıldız futbolcu İngiliz ekiplerinin göz hapsine alınırken, yaz ayı transfer döneminde Kasımpaşa’dan Trezequet’yi kadrosuna katan Aston Villa scoutlarının Dorukhan için bol bol not aldığı belirtildi. Orta sahada Douglas Luiz ve Nakamba ikisini kullanan Dean Smith’in 23 yaşındaki oyuncuyu çok beğendiği ifade edilirken, ligde kötü günler geçiren Villa’nın Ocak ayında Beşiktaş’ın kapısını çalabileceği bildirildi.



Luiz ve Nakamba’dan skor – asist anlamında herhangi bir verim alamayan tecrübeli teknik adam Dean Smith’in iki futbolcuya alternatif bir isim aradığı öğrenilirken, Dorukhan Toköz’ün kariyerine İngiltere’de devam etmek için can attığı kaydedildi.