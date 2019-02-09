Beşiktaş'ın Bursaspor 11'i belli oldu
Beşiktaş, Vodafone Park'ta Bursaspor'u ağırlayacak. Saat 19:00'da başlayacak zorlu maç öncesi ilk 11'ler belli oldu.09 Şubat 2019 Cumartesi 18:01
Süper Lig'in 21. haftasında Beşiktaş, Vodafone Park'ta Bursaspor ile karşı karşıya gelecek. Mücadeleyi Mete Kalkavan yönetecek. Saat 19:00'da başlayacak mücadele öncesi ilk 11'ler belli oldu.
İlk 11'ler
BEŞİKTAŞ: Karius, Gökhan Gönül, Vida, Mirin, Adriano, Atiba, Dorukhan, Lens, Ljajic, Güven Yalçın, Burak Yılmaz
BURSASPOR: Muhammed, Umut, Vergini, Ertuğrul, Barış, Badji, Aytaç, Latovlevici, Yusuf, Saivet, Umut Nayir
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