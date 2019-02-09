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Beşiktaş'ın Bursaspor 11'i belli oldu

Beşiktaş, Vodafone Park'ta Bursaspor'u ağırlayacak. Saat 19:00'da başlayacak zorlu maç öncesi ilk 11'ler belli oldu.

09 Şubat 2019 Cumartesi 18:01
Beşiktaş'ın Bursaspor 11'i belli oldu

Süper Lig'in 21. haftasında Beşiktaş, Vodafone Park'ta Bursaspor ile karşı karşıya gelecek. Mücadeleyi Mete Kalkavan yönetecek. Saat 19:00'da başlayacak mücadele öncesi ilk 11'ler belli oldu.

İlk 11'ler

BEŞİKTAŞ: Karius, Gökhan Gönül, Vida, Mirin, Adriano, Atiba, Dorukhan, Lens, Ljajic, Güven Yalçın, Burak Yılmaz

BURSASPOR: Muhammed, Umut, Vergini, Ertuğrul, Barış, Badji, Aytaç, Latovlevici, Yusuf, Saivet, Umut Nayir

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Haber Tarihi: 09 Şubat 2019 Cumartesi 18:01
  1. Beşiktaş
  2. Bursaspor
  3. Bursa
  4. Gökhan Gönül
  5. Burak Yılmaz
  6. Karius
  7. Vida
  8. Mirin
  9. Adriano
  10. Atiba
  11. Dorukhan
  12. Lens
  13. Ljajic
  14. Güven Yalçın
  15. Muhammed
  16. Umut
  17. Vergini
  18. Ertuğrul
  19. Barış
  20. Badji
  21. Aytaç
  22. Latovlevici
  23. Yusuf
  24. Saivet
  25. Umut Nayir
  26. Vodafone Park

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