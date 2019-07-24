Beşiktaş'ın Avusturya kampı kadrosu belli oldu Beşiktaş Kulübünün internet sitesinde yer alan bilgiye göre teknik direktör Abdullah Avcı, bugün Avusturya'ya gidecek kamp kadrosuna şu oyuncuları dahil etti:

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