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Beşiktaş'ın Abdullah Avcı mesajı olay oldu

Beşiktaş'ın teknik direktör Abdullah Avcı'yı yakın zamanda duyurması bekleniyor. Siyah beyazlı ekip tarafından resmi bir açıklama olmazken, bugün Beşiktaş'ın resmi twitter hesabından "Av Zamanı" ismiyle bir paylaşım yapıldı.

01 Haziran 2019 Cumartesi 17:04
Beşiktaş'ın Abdullah Avcı mesajı olay oldu

Beşiktaş Kulübü, Şenol Güneş'in ardından teknik direktörlük görevi için Abdullah Avcı ile anlaşma sağladı. Siyah-beyazlı kulüpten artık anlaşmanın resmi olarak duyurulması bekleniyor.

Kısa bir süre içerisinde resmi açıklamanın gelmesi beklenirken, siyah-beyazlıların sosyal medya hesabından "Av Zamanı" şeklinde bir paylaşım yapıldı. Beşiktaş Kulübü, Abdullah Avcı açıklamasının yakında zamanda yapılacağının sinyalini verirken, 55 yaşındaki teknik adam için bayramdan sonra basın toplantısı düzenlenmesi bekleniyor.

"Konrat 3 sene"

Beşiktaş Başkanı Fikret Orman, cuma akşamı Başakşehir'den ayrılan Abdullah Avcı ile yaptıkları anlaşmayı duyurdu. TRT Spor'a açıklamalarda bulunan Fikret Orman, "Abdullah Avcı ile kontrat süremiz 3 sene olacak. İmza töreni bayramdan sonra olur. Resmi açıklamayı yarın yaparız. " şeklinde konuştu.

"Avcı'nın para talebi olmadı"

Fikret Orman sözlerini, "Avcı üzerinde oy birliğiyle karar verdiğimiz bir isimdi. Parayla alakalı bir talebi olmadı. Ücreti biz söyledik. Parayı konuşan bir hoca değil. Beşiktaş'ın şartları doğrultusunda iyi bir kontrat vermeye çalıştık." ifadeleriyle sürdürdü.

Abdullah Avcı'ya övgülerde bulunan Orman, "Abdullah Avcı, Şenol (Güneş) hoca gelmeden önce de düşündüğümüz, takdir ettiğimiz bir spor adamı. Beşiktaş'a uygun olduğunu düşündüğümüz bir spor adamı. Futbol çok değişiyor. Bunun yanı sıra hocalık da değişiyor. Artık 30-35 yaşlarında çok başarılı hocalar var. Futbol sadece kadroyu yazıp, '4-4-2 veya 4-2-3-1 oynayacağız.' demek değil. Bunu biz de yaparız. Oyuncuları da yazabiliriz. Teknik direktörlük bu değil. Artık motivasyon ağırlıklı değil de sistem ağırlıklı gidiyor. Abdullah Avcı da bu akımın Türkiye'deki en büyük öncüsü. Çok beğendiğimiz bir hocaydı." diye konuştu.

Fikret Orman konuyla ilgili son olarak "Göksel Gümüşdağ'a teşekkür ediyorum. Onlara minnet borcumuz var. Stadımız yokken bize statlarını açtılar. Onların aralarındaki görüşme bittikten sonra ben devreye girdim. Bizim hep bir dostluğumuz vardı. Onların hocasını ayırtan bir duruma düşmem ben." dedi.

 

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Haber Tarihi: 01 Haziran 2019 Cumartesi 17:04
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