Beşiktaş'a şok! Alman ekibi Kagawa'yı açıkladı Bundesliga ekiplerinden Hannover 96, Beşiktaş'ın Türkiye'ye getirdiği Japon futbolcu Kagawa ile anlaşma sağladığını duyurdu. Kagawa'nın kime transfer olacağı merakla bekleniyor.

Bundesliga ekiplerinden Hannover 96, Beşiktaş'ın transfer etmek için İstanbul'a getirdiği Japon futbolcu Shinji Kagawa için kulübüyle anlaşma sağladıklarını açıkladı. Hannover 96'nın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, Japon futbolcu Shinji Kagawa için Borussia Dortmund ile anlaştıklarını duyurdu. Açıklamada son kararın Shinji Kagawa da olduğu ifade edildi. Beşiktaş transferi için görüştüğü yıldız futbolcuyu bugün İstanbul'a getirdi.

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