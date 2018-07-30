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Beşiktaş'a Portekizli hakem Xistra

Beşiktaş'ın UEFA Avrupa Ligi 2. ön eleme turunda 2 Ağustos Perşembe günü sahasında Faroe Adaları temsilcisi B36 Torshavn ekibiyle yapacağı karşılaşmayı, Portekizli hakem Xistra yönetecek.

30 Temmuz 2018 Pazartesi 18:40
Beşiktaş'a Portekizli hakem Xistra

UEFA'nın internet sitesinde yer alan bilgiye göre, Vodafone Park'ta saat 21.00'de oynanacak karşılaşmada Xistra düdük çalacak. Carlos Xistra'nın yardımcılıklarını Nuno Pereira ile Nuno Miguel Silva Manso gerçekleştirecek.

Vitor Fernandes Ferreira ise karşılaşmada dördüncü hakem olarak görev alacak.

 

Haber Tarihi: 30 Temmuz 2018 Pazartesi 18:40
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