Beşiktaş'a kötü haber! Sözleşmesini uzattı Beşiktaş'ın transfer gündeminde olan Türk futbolcu Orkun Kökçü, Feyenoord ile olan sözleşmesini 2023 yılına kadar uzattı.

Hollanda ekibi Feyenoord, 18 yaşındaki orta saha oyuncusu Orkun Kökçü'nün sözleşmesini 2023'e kadar uzattı. Feyenoord Kulübü, Hollanda doğumlu Türk futbolcu Orkun Kökçü'nün 2020'de bitecek sözleşmesinin 2023'e kadar uzatıldığını duyurdu. Hollanda Milli Takımı'nın alt yaş kategorilerinde de görev alan genç futbolcu, bu sezon Feyenoord'un A takımıyla 7 maça çıktı ve 3 gol attı.

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